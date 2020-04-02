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МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. "Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию, поставка будет с премией 5 долларов на тонну, сообщили журналистам в компании.

"Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, — то есть с премией 5 долларов за тонну", — сказали в "Роснефти". При этом в "Транснефти" позднее сообщили, что пока не получили документов, которые бы позволили начать прокачку нефти в Белоруссию, но заявка на прокачку от "Роснефти" имеется.

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают ежегодные беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Однако с начала 2020 года оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50% из-за того, что стороны с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах из-за ценовых разногласий.

В первом квартале поставлять нефть в Белоруссию начали нефтяные компании, входящие в группу "Сафмар". В марте премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону возобновление поставок российской нефти в полном объёме. Было отмечено достижение "принципиальных договоренностей" о параметрах сотрудничества РФ и Белоруссии в нефтяной сфере.

Позже Румас заявил, что страна будет получать российскую нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты.

Румас также отмечал, что Белоруссия при выборе поставщиков нефти будет отдавать приоритет тем компаниями, которые до этого работали по цене без премии. И он уточнял, что "Роснефти" может не оказаться в списке поставщиков, так как компания настаивала на полной премии к цене. В этот четверг Румас также заявил, что Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель.