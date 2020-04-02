МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Вариант снижения добычи нефти в совокупности на 10-15 миллионов баррелей в сутки, что предлагает президент США Дональд Трамп, может потребовать участия в таком мероприятии гораздо большего круга участников, нежели только РФ и Саудовская Аравия, заявила РИА Новости эксперт по нефтегазовому сектору компании "Атон" Анна Бутко.

Ранее в четверг Трамп заявил, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом ситуацию на мировой энергетическом рынке. В частности, он предположил, что эта страна, а также РФ могут сократить свою добычу на 10 миллионов баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.

"Если предположить, что страны смогут договориться о снижении на 15 миллионов баррелей в сутки, это, конечно, окажет серьезную поддержку ценам на нефть. Но даже в этом предположении, высказанном президентом Трампом, остаётся много неопределенности, а именно, как будут распределяться квоты, какие страны будут участвовать и как долго планируется действие договорённостей", — прокомментировала эксперт заявление Трампа.

"Чтобы осуществить подобное сокращение добычи, необходимо значительное участие стран, не входящих в ОПЕК+", — не исключает она.

Также, по мнению Бутко, при таком масштабном снижении добычи восстановление части месторождений в будущем будет достаточно затруднительным и капиталозатратным процессом, а в некоторых случаях может оказаться невозможным.

"При этом снижение на 10-15 миллионов баррелей в сутки может оказаться недостаточным, чтобы полностью покрыть снижение глобального спроса на нефть в мире во втором квартале, которое по разным оценкам может составить более 20%, то есть приблизительно 20 миллионов баррелей в сутки", — подчеркнула эксперт.