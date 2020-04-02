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МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон заявил, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком ситуацию на мировом рынке нефти и сокращение избытка предложения на нем на 10 миллионов баррелей в сутки.

"Только что разговаривал с Новаком. Несмотря на конкуренцию в обычное время, мы сошлись во мнении, что COVID-19 требует беспрецедентного уровня международной кооперации", — написал Ситтон на своей странице в Twitter.

"Обсудили снижение избытка на мировом рынке на 10 миллионов баррелей в сутки", — добавил он. Ситтон также заявил, что теперь планирует разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с бен Сальманом ситуацию на мировой энергетическом рынке. В частности, он предположил, что эта страна, а также РФ могут сократить свою добычу в совокупности на 10 миллионов баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 миллионов баррелей.

Незадолго до этого Новак говорил, что рынок нефти может "сбалансироваться", но есть и другой способ: ОПЕК+ и другие нефтедобывающие страны могли бы координироваться и консультироваться, действуя наперед по мере восстановления ситуации на рыночных принципах.

Ранее на нефтяные котировки воздействовало соглашение об ограничении добычи нефти рядом её крупных производителей (ОПЕК+), но с 1 апреля эти ограничения не действуют.