ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут скоро заключить соглашение относительно объемов добычи нефти для улучшения ситуации на мировых рынках.

"Это было бы здорово для России, для Саудовской Аравии. Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали… Надеюсь, это произойдет скоро, надеюсь, скоро они об этом объявят", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он повторил, что сокращение объемов добычи "может быть на 10 (миллионов баррелей в день), а может быть и больше – до 15".