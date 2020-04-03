МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. ОПЕК готовит обращение к нефтедобывающим странам по поводу готовящейся встречи ОПЕК+, на которой планируется обсудить стабилизацию рынка нефти, генсек организации уже контактировал по телефону на этот счет с некоторыми членами альянса, обсуждал детали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи.

"На данный момент ситуация следующая: готовится обращение странам. Пока никакого приглашения к странам не было, готовится обращение. На сегодняшний день только переговоры. Они проводятся генсеком ОПЕК с некоторыми членами формата, обсуждаются детали возможной встречи", — сообщил источник.

С призывом провести срочную встречу в четверг к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия. При этом королевство призвало встретится не только участников ОПЕК+, но и другие государства, не входящие в альянс.