МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в марте в месячном выражении на 161 единицу, или на 7,5%, до 1964 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 249, или на 11,2%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 19 штук, или на 2,4%, и составил 772 штуки, в Канаде — на 116 штук, или на 46,5%, до 133 единиц.

Количество установок в Европе сократилось на 7 штук (-5,3%), до 123 единиц. На Ближнем Востоке общее число буровых установок увеличилось на 1 штуку (+0,2%) и составило 428 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок выросло на 7 штук (+3%), до 231 штуки, в Африке — уменьшилось на 12 штук, или на 10%, до 108 единиц. В Латинской Америке показатель снизился на 15 штук (-8%), до 169 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.