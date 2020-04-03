МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток" в условиях ограничений из-за коронавируса продолжает работу, прокачивая законтрактованные объемы газа, сообщил оператор Nord Stream AG.

"Трубопроводная система "Северного потока" была спроектирована и построена в соответствии с современными стандартами, что означает, что все функции безопасности полностью автоматизированы, и трубопровод может безопасно работать с минимальным количеством персонала", — говорится в релизе.

"Газопровод непрерывно контролируется и управляется как сотрудниками центра управления в Цуге, так персоналом на обоих точках выхода на берег, что позволяет продолжать непрерывную работу в стандартном режиме, которая обеспечивает безопасную прокачку законтрактованных объемов газа", — сообщил оператор.