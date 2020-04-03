МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Годовое собрание акционеров ФСК пройдет в заочной форме 15 мая, реестр на участие в нем закрывается 20 апреля, следует из материалов компании.

"Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" в форме заочного голосования. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО "ФСК ЕЭС" (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 15 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет любым публичным акционерным обществам проводить годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме. Такая возможность предусматривается исключительно из-за ситуации с распространением коронавируса.

ФСК управляет Единой национальной электрической сетью. Основным акционером ФСК является госкомпания "Россети", которой принадлежит 80,13% акций, напрямую Росимуществу принадлежит 0,59% акций, миноритарным акционерам — 19,28% акций.