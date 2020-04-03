МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Ряд структур "Газпрома" в период нерабочих дней, который продлится до 30 апреля, продолжит функционировать в стандартном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Структуры "Газпрома", обеспечивающие непрерывные производственные процессы, продолжат работать в обычном режиме, равно как и в любые другие выходные и праздничные дни", — заявили в пресс-службе в ответ на вопрос о режиме работы компании в апреле.

Президент РФ Владимир Путин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса ранее объявил в России неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат, а в четверг режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.