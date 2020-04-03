МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 3,28%, до 4,47 доллара, "Новатэка" — на 4,23%, до 128 долларов, "Лукойла"- на 5,38%, до 67,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,11%, до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 7,94%, до 21,75 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,94%, до 24,7 долларов. Расписки "Северстали" подорожали на 3,94%, до 11,34 доллара, НЛМК — на 3,48%, до 16,07 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,52%, достигнув 0,83 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,03%, до 9,6 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,86%, до 11,2 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 2,88%, до 3,4 доллара, цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,79%, до 8,96 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 0,42%, до 1,93 доллара.