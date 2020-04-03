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МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Инвестпрограмма компании "Русгидро" по освоению капитальных вложений без НДС на 2021-2030 годы может составить 416,5 миллиарда рублей, следует из материалов компании с предложениями о корректировке на сайте Минэнерго РФ.

При этом, как указано в материалах, по предыдущему плану инвестпрограмма компании по освоению капитальных вложений без НДС на 2021-2030 годы составляла 201,3 миллиарда рублей. В то же время объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам компании с учетом НДС в 2021-2030 годах может составить 453,2 миллиарда рублей.

В том числе на реконструкцию предлагается пустить 73,95 миллиарда рублей, на модернизацию и техническое перевооружение — 142 миллиарда, на инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, — 198,4 миллиарда, отмечается в плане освоения капвложений без учета НДС.

С учетом НДС объем финансирования капитальных вложений в реконструкцию может составить 75,1 миллиарда рублей, в модернизацию и техническое перевооружение — 148,35 миллиарда рублей, в инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения — 227,18 миллиарда.

В марте "Русгидро" сообщала, что инвестпрограмма всей группы на 2020-2025 годы с учетом проектов на Дальнем Востоке составит 634 миллиарда рублей.

"Русгидро" – энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.