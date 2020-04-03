ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп проводит встречу с топ-менеджерами энергетических компаний, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Мы решим проблему и вернем позиции нашего энергетического бизнеса", — заявил Трамп перед началом встречи. Он повторил, что общался по вопросу о производстве нефти с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, и те, по словам Трампа, "хотят, чтобы что-то произошло".

На встрече с Трампом присутствуют, помимо его советников, также министр энергетики Дэн Бруйетт, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, республиканцы из конгресса, а также топ-менеджеры ряда добывающих компаний, в том числе Exxon Mobil и Chevron.

Трамп написал в Twitter накануне, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу "на 10 миллионов баррелей или больше", а затем предположил, что сокращение добычи может составить и до 15 миллионов баррелей в день. Однако официально ни о каких договоренностях между Россией и Саудовской Аравией не объявлялось. Трамп добивается сокращения добычи нефти, чтобы помочь американским производителям, у которых себестоимость нефти выше, чем у России и Саудовской Аравии.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами, сообщила, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля намерены обсудить возможность сокращения добычи минимум на 6 миллионов баррелей в сутки. В то же время ранее в пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.