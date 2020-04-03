ХЕЛЬСИНКИ, 3 апр /ПРАЙМ/. Добыча сланца на самой крупной в Эстонии государственной сланцевой шахте "Эстония" остановлена до конца апреля, поскольку у одного из шахтеров диагностировали коронавирус, сообщила в пятницу пресс-служба госкомпании Eesti Energia, которой принадлежит шахта.

В четверг руководство шахты сообщило, что подземные работы на шахте приостановлены на два дня, а около 800 работников отправлены по домам.

"В пятницу было принято решение остановить работу на шахте "Эстония" до конца апреля. Причиной является быстрое распространение коронавируса и высокий риск заражения. Первого апреля у работника шахты "Эстония" был диагностирован коронавирус. Заболевший контактировал по меньшей мере с 19 коллегами, а не с 16, как предполагалось ранее, они отправлены на тестирование", — говорится в сообщении.

Eesti Energia сохранит работникам как минимум 70% заработной платы, а с профсоюзами будут обсуждаться дополнительные меры, которые будут применены, если остановка шахты будет продлена. В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 961, скончались 12 человек.