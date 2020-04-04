МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. "Сибур" перевел офис в Москве и весь административный персонал на четырехдневную рабочую неделю на фоне сложной ситуации в отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Эпидемиологическая обстановка и, как следствие сложная экономическая ситуация в мире существенным образом влияют на нефтехимическую отрасль и на компанию, отмечает "Сибур". При этом глобальная нефтехимия вошла в понижающую фазу цикла еще до ситуации с коронавирусной пандемией. И хотя производство практически всей линейки продуктов "Сибура" продолжается, видно снижение спроса и цен на продукцию. Так, в Европе идут масштабные остановки заводов автопроизводителей и производителей шин, а также прерывание налаженных логистических цепочек.

"В этой ситуации компания работает с серьезными вызовами, требующими оперативных и действенных решений, которые позволят сохранить рабочие места и гарантировать стабильную работу предприятий после завершения эпидемиологической угрозы и постепенной стабилизации экономики. Для сохранения финансовой устойчивости компания приняла решение реализовать комплекс мероприятий, включая переход на четырехдневную рабочую неделю всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий", — сообщает "Сибур".

"При этом на производственный персонал, составляющий большую часть штата компании, данные инициативы не распространяются. Эта мера не коснется сотрудников, которые связаны напрямую с ведением технологических процессов и обеспечением работоспособности оборудования", — добавляют в компании.

Отмечается, что "Сибур" продолжит бесперебойную работу, сохранит дисциплину исполнения операционных задач и качество сервиса для клиентов.

"В текущей экономической ситуации принятые решения помогают сохранить устойчивость компании, а значит рабочие места сегодня и возможности для работы в будущем", — заключает "Сибур".