МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Канада обсуждает с США и другими союзниками возможные варианты ответа на вызовы ОПЕК, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Могу вас заверить, что мы тесно координируем (нашу работу — ред.) с США и другими союзниками в рассмотрении вызовов, вызванных (действиями — ред.) ОПЕК… Мы продолжим работать на международном уровне, чтобы попытаться повлиять на трудные решения, принятые ОПЕК за последние несколько недель", — заявил Трюдо, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом CBC.

По его словам, действия ОПЕК привели к "катастрофическому падению цен на нефть", что сильно сказалось на нефтяном секторе Канады и национальной экономике в целом.

С 1 апреля завершило свое действие соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за коронавируса стала очевидной, страны альянса не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей, ни об их продлении. При этом Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Теперь обязательств ограничивать добычу нет, а эксперты говорят о начале ценовой войны на рынке. Так, Саудовская Аравия в марте объявила о наращивании с апреля поставок нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в день выше ее производственных мощностей, за счёт складских запасов.