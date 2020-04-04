ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что США планируют предоставить американским нефтяным компаниям емкости для хранения нефти в стратегическом резерве.

Такое заявление он сделал в рамках пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний.

"Я проинформировал их, что мы предоставим им в доступ емкости стратегического резерва нефти, в которых американские производители могут хранить нефть, которая позднее может быть ими продана. У нас сейчас огромный переизбыток нефти. В основном из-за того, что спрос на нефть из-за коронавируса сильно сократился", — сказал он.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами, сообщила, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля намерены обсудить возможность сокращения добычи минимум на 6 миллионов баррелей в сутки. В то же время ранее в пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.