МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года, сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Решение Правительства: одобрить проект Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года", — говорится в сообщении.

По оценкам Минэнерго, реализация стратегии позволит оказать максимальное содействие социально-экономическому развитию РФ, укрепить и сохранить позиции страны в мировой энергетике.