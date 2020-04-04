МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Заседание саммита ОПЕК+ официально перенесено на 9 апреля. Об этом сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Ранее предполагалось, что оно состоится 6 апреля. Однако позже различные источники в организации стали говорить о том, что в связи с необходимостью дополнительного времени для стран-участниц, встреча может сдвинуться.

Стороны должны выработать необходимое решение, эксперты не исключают, что будет принято соглашение о снижении уровня добычи.