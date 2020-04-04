МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Официальные лица США и Канады обсуждают вопрос о возможном введении пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, если Москва и Эр-Рияд не смогут в ближайшее время заключить сделку, сообщает газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской крупнейшей нефтедобывающей провинции Альберта Джейсона Кенни.

По словам Кенни, он провел с Вашингтоном переговоры о "предполагаемых импортных тарифах на нефть, поступающую в Северную Америку".

Издание сообщает, что официальные лица США также подтвердили, что министерство энергетики изучает вопрос о том, будут ли пошлины действенным методом воздействия на Саудовскую Аравию и Россию. Они, однако, отметили, что этот вариант является предварительными и обсуждается наряду с другими путями решения вопроса.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, сказал глава российского государства.