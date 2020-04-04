МЕХИКО, 4 апр /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что некоторые международные организации и правительства действуют без оглядки на глобальный кризис из-за пандемии коронавируса, и призвал не углублять его, напомнив об "ответственности перед человечеством".

"Некоторые международные организации и правительства в мире, так называемый политический класс, очень нечувствительны. Если есть пандемия, которая, конечно же, влияет на экономику, как можно не достичь соглашения между Россией и (Саудовской) Аравией, чтобы не провоцировать падение цен на нефть и не углубить кризис еще больше? Где ответственность перед человечеством? Где всеобщее братство?" — заявил Обрадор в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Twitter.

Президент также упомянул решения рейтинговых агентств, которые из-за разгорающегося кризиса понизили кредитные рейтинги Мексики и государственной нефтяной корпорации Pemex, и заявил, что не согласен с ними.

"Почему сейчас, когда нет экономической и рыночной стабильности, они снижают рейтинги странам, не только Мексике? Я не согласен с этим", — добавил Обрадор.

Цена экспорта мексиканской нефти за два дня выросла с 10 долларов до 20 долларов за баррель после заявлений президента США Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Эр-Риядом и Москвой касательно снижения объемов добычи, а также запланированной на понедельник виртуальной конференции ОПЕК+ для балансировки рынка.

Падение цен на нефть, которые в случае с мексиканской нефтяной смесью снижались в марте более чем в пять раз к уровню января, с 57 долларов до 10 долларов, угрожает доходам бюджета Мексики, во многом зависящего от экспорта черного золота. Под ударом оказалась национальная нефтяная корпорация Pemex, которая несет серьезную долговую нагрузку и уже столкнулась с понижением кредитного рейтинга.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, сказал глава российского государства.