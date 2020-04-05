МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан настроен оптимистично в преддверии заседания ОПЕК+, намеченного на 9 апреля, сообщает иракское агентство INA со ссылкой на представителя министерства нефти страны Асема Джихада.

"Заместитель премьер-министра по вопросам энергетики и министр нефти Тамер аль-Гадбан выразил оптимизм в отношении достижения нового соглашения после консультаций, которые он провел по телефону с рядом министров (стран — ред.) ОПЕК+, охарактеризовав общую атмосферу как позитивную", — заявил Джихад.

По его словам, аль-Гадбан подчеркнул, что новое соглашение нуждается в поддержке со стороны не входящих в ОПЕК+ производителей нефти – США, Канады и Норвегии.

"Производители (нефти – ред.) плывут в одной лодке вне зависимости от того, входят они в ОПЕК+ или нет. Каждый должен нести ответственность за стабилизацию посредством нового соглашения по сокращению (нефтедобычи – ред.) и принять решения об определении правильного пути для достижения общих целей", — процитировал Джихад слова министра.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства.