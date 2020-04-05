МИНСК, 5 апр /ПРАЙМ/. Минску и Москве важно, даже с учетом потерь по первому кварталу года, нарастить объем поставок нефти на белорусские НПЗ до оптимального – в 2 миллиона тонн ежемесячно, что и предусмотрено двусторонними балансами, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

В пятницу в белорусском госконцерне "Белнефтехим" РИА Новости заявили, что республика начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья на НПЗ по цене 4 доллара за баррель. В концерне отмечали, что всего на апрель запланирована поставка сырья в объеме до 2 миллионов тонн.

"Важно даже с учетом потерь по первому кварталу по году выйти практически на договоренности ноября 2019 года (были утверждены балансы поставок на 2020 год – ред.). Рабочий оптимальный объем на два белорусских НПЗ — это 2 миллиона тонн (в месяц – ред.), с учетом высокого качества переработки и объема экспортных поставок (нефтепродуктов – ред.), которые обеспечивает Беларусь в ряд стран-соседей и дальней дуги", — заявил Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.

Глава дипмиссии обратил внимание, что РФ приняла практически весь пакет предложений Минска по нефтяным поставкам. "Де-факто нефть будет поставляться без премии. И то, что в последние дни обсуждают, по какой цене нефть придет в апреле в Беларусь, это для энергоэкспертов оказалось шокирующим. Это еще раз говорит о том, что законтрактованность – это пример безупречного исполнения обязательств россиянами, и важно, чтобы так было и впредь", — сказал Мезенцев.

Он отметил, что спор, который продолжался в январе-марте вокруг поставок нефти из РФ в республику, не сделал стороны сильнее, но показал, что "им стоит более внимательно относится к запросам друг друга".

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают ежегодные беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин также в свой бюджет. Однако с начала 2020 года оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50% из-за того, что стороны с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах из-за ценовых разногласий. В первом квартале поставлять нефть в Белоруссию начали нефтяные компании, входящие в группу "Сафмар".

В марте белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск будет получать российскую нефть фактически без выплаты премии поставщикам, поскольку достигнута договоренность о ее уменьшении на 7 долларов с тонны самими компаниями, а оставшиеся 4,7 доллара компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты. Румас также отмечал, что Белоруссия при выборе поставщиков нефти будет отдавать приоритет тем компаниями, которые до этого работали по цене без премии.