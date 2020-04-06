МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Чиновники, занимающиеся вопросами нефти, призывают к проведению встречи министров энергетики государств-членов "Большой двадцатки" в пятницу 10 апреля, в том числе в целях привлечения США к переговорам по нефти, сообщает агентство Блумберг.

Как отмечает агентство, Россия, Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти стремятся к заключению соглашения с целью остановить обвал цен на нефть. Они хотят, чтобы США также принимали участие в переговорах, однако, как пишет Блумберг, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока не проявил большого желания.

При этом, заседание ОПЕК+ намечено на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства.