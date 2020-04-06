МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", продолжает путь на север в направлении Европы, теперь сменило пункт назначения на испанский порт Лас-Пальмас, свидетельствуют данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Vesselfinder.

Порт находится на Канарских островах, судно должно дойти туда ориентировочно 18 апреля.

"Академик Черский" вышел из Находки 10 февраля и находится в пути уже 56 дней. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".

Против "Северного потока-2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.