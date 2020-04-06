МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Нигерия увеличила добычу нефти до 2,3 миллиона баррелей в сутки, сообщило в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на заявление гендиректора государственной Национальной нефтяной корпорации Нигерии (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) Меле Киари.

Киари отметил, что по состоянию на воскресенье 5 апреля добыча нефти составила 2,3 миллиона баррелей в сутки и продолжает расти. Он также высказал мнение, что после завершения кризиса из-за коронавируса цены на нефть на мировом рынке восстановятся.

Кроме того, как сообщает агентство, в понедельник государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва заявил, что Нигерия готова "пойти на необходимые жертвы" ради стабилизации мирового нефтяного рынка.

По данным мартовского доклада ОПЕК, добыча Нигерии составляла в феврале 1,789 миллиона баррелей в день.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. До обвала нефть стоила около 48 долларов за баррель, на данный момент нефть маки Brent стоит 25,6 доллара за баррель, WTI — 22 доллара.