МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Бразильский министр горнорудной промышленности и энергетики Бенту Албукерке подтвердил, что примет участие во встрече других глав минэнерго из стран G20 для обсуждения ситуации на нефтяных рынках.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола сообщила, что встреча министров энергетики государств-членов "большой двадцатки", посвященная стабилизации на мировом рынке нефти, состоится в пятницу, 10 апреля.

В заявлении бразильского ведомства говорится, что министр принял приглашение своего саудовского коллеги — принца Абдель Азиза бен Сальмана аль Сауда, с которым провел телефонный разговор.

В середине марта сообщалось, что Албукерке заражен коронавирусом.

На 9 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти с целью стабилизировать цены. В пятницу, 3 апреля, источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.