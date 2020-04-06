МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) финской энергокомпании Fortum на уровне "BBB", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ компании был подтвержден на уровне "F2", рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на отметке "BBB". Рейтинги вместе с этим были выведены из списка на пересмотр с возможным понижением, куда Fitch включило их в октябре 2019 года.

"Негативный прогноз в основном отражает риск исполнения плана компании по снижению доли заемных средств после приобретения доли в 19,6% в Uniper SE", — говорится в сообщении. Агентство ожидает, что это приведет к увеличению отношения чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) до 3,3х в 2020 году.

Сохранение рейтинга отражает в основном прибыльные гидро- и ядерные активы компании, сильное конкурентное положение в ключевых странах, а также приверженность руководства к текущему рейтингу.

Агентство считает, что возможность повышения рейтинга ограничена, но такой вариант возможен, если отношение чистого левериджа к FFO опустится ниже 1,5х на постоянной основе. Негативное рейтинговое действие возможно, если индикатор закрепится выше 3,0х.

В конце марта Fortum довела долю владения акциями в германском Uniper до 69,6%, компания также сообщила, что ожидает закрытия сделки по приобретению контрольного пакета Uniper в течение двух месяцев. Fortum заявила, что выплатит до 2,6 миллиарда евро за все приобретаемые акции, увеличив совокупный объем инвестиций в Uniper максимум до 6,5 миллиарда евро. Транзакции будут финансироваться за счет собственных денежных средств и привлеченных кредитных линий.