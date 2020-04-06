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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр /ПРАЙМ/. Около 180 российских сотрудников госкорпорации "Росатом" прилетели из Бангладеш в Нижний Новгород вечером в понедельник, сообщает правительство Нижегородской области.

Рейс авиакомпании "Икар" прибыл из столицы Бангладеш Дакки в нижегородский аэропорт Стригино в понедельник в 22.34. На борту Boeing 767 находилось 178 человек.

"Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на родину, мы идем им навстречу. Сегодня с разрешения правительства Российской Федерации организовали первый такой перелет — вернули в Россию из Бангладеш 178 человек, изъявивших такое желание. Губернатор Нижегородской области оказал помощь в организации режима изоляции наших сотрудников со всеми необходимыми мерами предосторожности", — цитирует пресс-служба правительства региона слова генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.

Большая часть прибывших — сотрудники Инжинирингового дивизиона Росатома, головное предприятие которого находится в Нижнем Новгороде. Также на борту находились работники субподрядных организаций, принимающих участие в сооружении АЭС "Руппур", где Инжиниринговый дивизион является генеральным подрядчиком. На данный момент все сотрудники чувствуют себя нормально. Однако всем пассажирам данного рейса будет необходимо провести две недели в изоляции в условиях обсерватора.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, прибывшим созданы все необходимые условия для самоизоляции, на которую они согласились добровольно.

Пассажиры рейса из Бангладеш прошли дистанционную термометрию с использованием переносного и стационарного тепловизионного оборудования, заполнили анкеты, получили уведомления о порядке действий при возвращении из зарубежных стран. Им вручили постановления о самоизоляции.

"В течение 14 дней прибывшие из Бангладеш будут находиться под наблюдением медиков. Для сотрудников Росатома организовано раздельное проживание, питание и постоянное медобслуживание. Такие меры нужны для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, если она будет выявлена у кого-то в этот период", — сказал Никитин.

Ранее Лихачев в своем обращении к сотрудникам Росатома, работающим за рубежом, подчеркнул, что всем желающим будет обеспечена возможность вернуться в Россию. Кроме того, после стабилизации эпидемиологической ситуации вернувшиеся в Россию сотрудники смогут продолжить выполнение своих должностных обязанностей по зарубежным проектам.

Ранее в понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран: в понедельник запланированы первые два: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород. Самолет с россиянами приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 19.49 (17.49 мск).

До этого сообщалось, что Россия с 4 апреля приостанавливает международные авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

Кроме того, на сайте авиакомпании "Аэрофлот" размещена информация о том, что 7 апреля запланированы спецрейсы для возвращения россиян из Бангкока, также авиакомпания ожидает разрешения на рейсы из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля.