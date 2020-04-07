ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Договорённость о сокращении добычи нефти на предстоящей встрече стран ОПЕК+, скорее всего, будет достигнута, вероятно, речь будет идти о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в день и более, заявил РИА Новости экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего по энергетике, президент консалтинговой группы Rapidan Energy Роберт МакНелли.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на делегата на грядущей встрече ОПЕК+ сообщило, что на 9 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти с целью стабилизировать цены. Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу "на 10 миллионов баррелей или больше", а затем предположил, что сокращение добычи может составить и до 15 миллионов баррелей в день. Однако официально ни о каких договоренностях между Россией и Саудовской Аравией не объявлялось. При этом минэнерго США официально объявило, что ни с кем переговоров по этому вопросу Штаты не ведут.

"Я думаю, что сейчас все достаточно напуганы ситуацией и вполне могут договориться о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в день или больше", — отметил МакНелли.

На уточняющий вопрос, почему в Twitter Трампа фигурировала именно эта цифра, эксперт отметил, что, "возможно, это объективная цифра в контексте того, насколько спрос на нефть упал на мировых НПЗ".

"Я не знаю наверняка, но я полагаю, что это как раз может быть 10-15 миллионов баррелей в день", — сказал он.

НЕЛЬЗЯ НЕ ВМЕШАТЬСЯ

Крупнейшие мировые экспортеры нефти фактически вынуждены сесть за стол переговоров, уверен эксперт.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

МакНелли полагает, что такого серьезного эффекта от развала ОПЕК+ вряд ли кто-то ожидал.

"К встрече ОПЕК примерно месяц назад было ясно, что коронавирус серьезно поразил Китай, что привело к огромному коллапсу спроса. Спрос НПЗ сейчас на 15 миллионов баррелей в день ниже, чем до кризиса. Такой кризис был серьезным вызовом сплочённости в ОПЕК+, и они (члены соглашения) в каком-то смысле устали", — отмечает он.

Однако игроки рынка не ожидали, что рынок настолько расшатается и станет неконтролируемым, считает эксперт.

"Ключевая вещь здесь, что в течение последних нескольких недель мы увидели свободный рынок во всей красе. Никаких ограничений, каждый продюсер решает свои вопросы самостоятельно. Саудовская Аравия и Россия как страны лоукостеры (поскольку стоимость их добычи низкая) стали добывать сколько хотят, и мы получили беспрецедентный переизбыток", — подчеркнул он.

Он добавил, что это привело "к чему-то весьма необычному — президент Трамп впервые в своей жизни больше не рад низким ценам на нефть". "Теперь ему нужны цены повыше. Случилось чудо. Если вы почитаете речи Трампа, после Китая он больше всех не любил ОПЕК", — сказал МакНелли.

"США — крупнейшая добывающая страна, США — крупнейший экспортёр, все это растворяется на его глазах. И он обеспокоен. Наш президент призывает Саудовскую Аравию и Россию вернуться к манипуляциям с добычей. Раньше ему это не нравилось. Теперь он это полюбил", — иронизирует эксперт.

ВРЕМЕННЫЙ СОЮЗ

Собеседник агентства отметил, что последние 10 лет ОПЕК был малозначимым, а ОПЕК+ стал фактором, реально двигающим рынок.

"С 2016 года, когда Россия согласилась на сотрудничество, ОПЕК+ заменил и перекрыл ОПЕК. И сейчас ОПЕК + развалился. И я думаю, что совершенно очевидно, что в этой чрезвычайной ситуации решение будет зависеть от трёх крупнейших добывающих стран: США, России и Саудовской Аравии", — считает он.

При этом МакНелли уверен, что речь идёт о временном эффекте.

"Это исключительно потому, что это чрезвычайная ситуация. Когда она пройдёт, у меня есть подозрение, что США вернутся к своей первоначальной позиции, когда манипуляции с рынком им не нравятся", — резюмировал он.