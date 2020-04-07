КИЕВ, 7 апр — ПРАЙМ. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что у компании есть "вопросы" к "Газпрому" на сумму 17,3 миллиарда долларов.

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому" на сумму еще 17,3 миллиарда долларов. В случае согласования — впереди также много работы", — написал Витренко на своей странице в Facebook во вторник. При этом он не уточнил, какие именно вопросы есть у украинской компании к "Газпрому".

В феврале Витренко заявил, что "Нафтогаз" видит ряд потенциальных проблем в отношениях с "Газпромом", изучает варианты их решений. Витренко заявлял, что "Нафтогаз", в том числе, изучает возможность обращения в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему в 2009 году "Газпромом" долга RosUkrEnergo на 1,7 миллиарда долларов.

Россия и Украина 20 декабря 2019 года подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

Кроме того, Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.на