МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Саудовская Аравия 10 апреля проведет внеочередное заседание министров энергетики стран "большой двадцатки" (G20), главной темой которого станет стабильность энергорынков, говорится в сообщении организаторов.

"При председательстве Саудовской Аравии в G20 будет проведена внеочередная виртуальная встреча министров энергетики стран G20 в пятницу 10 апреля для содействия глобальному диалогу и сотрудничеству в обеспечении стабильности энергетических рынков и укреплении мировой экономики", — говорится в сообщении.