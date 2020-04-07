МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Двадцать шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в российских "атомных" городах, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"К сожалению, ситуация спокойней не становится. Коронавирус зафиксирован уже в 81 регионе, в том числе в тех из них, где расположены предприятия атомной отрасли. Выявлены 26 случаев заболевания в "атомных" городах", — сказал Лихачев в своем новом видеообращении к работникам российской атомной отрасли.

"В Заречном Свердловской области заболел не только сотрудник, но и его супруга. Они лечатся в Екатеринбурге. Три случая выявлены в другом Заречном, Пензенской области. Работниками "Производственного объединения "Старт" эти люди не являются, но мы, конечно, все равно эту ситуацию держим под контролем. Отмечены также заболевания в Железногорске, Обнинске, Озерске и Десногорске", — добавил Лихачев.

По его словам, под контролем остаются случаи заболевания на Белоярской АЭС и "Горно-химическом комбинате" (Железногорск, Красноярский край). "Отмечу, что у всех болезнь протекает в нетяжелой форме и самочувствие наших работников в целом хорошее", — сказал глава "Росатома".

К так называемым "атомным" городам относятся 10 "закрытых" городов в ряде регионов России, а также города, в которых предприятия "Росатома" являются градообразующими (в частности, города-спутники АЭС).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.