МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго США полагает, что обладающие свободными производственными мощностями страны ОПЕК будут наращивать добычу нефти до тех пор, пока могут найти покупателей, без новой сделки ОПЕК+, говорится в новом среднесрочном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

Как отмечается в докладе EIA, он не учитывает возобновление сделки ОПЕК+ после ее разрыва в марте, несмотря на недавние новости о возможном возвращении альянса к кооперации.

"Вместо этого EIA полагает, что члены ОПЕК со свободными производственными мощностями будут увеличивать свою добычу в попытке заполучить дополнительную долю на рынке. Управление считает, что, хотя на ряд месторождений повлияет ситуация с COVID-19, страны ОПЕК будут пытаться наращивать добычу до тех пор, пока могут найти покупателей в условиях столь слабого спроса", — пишет управление.

При этом в прогнозе закладывается, что Саудовская Аравия нарастит добычу нефти во втором квартале до уровней, близких к максимальным производственным возможностям королевства.

"Саудовская Аравия в течение всего прогнозируемого периода будет удерживать добычу выше недавних уровней в попытке вернуть себе долю на рынке, поскольку производство с более высокой рентабельностью по всему миру будет снижаться", — заключает EIA.

В то же время, управление отмечает, что при достижении ОПЕК+ новых договоренностей по сокращению добычи нефти, этот факт будет учтен и прогноз будет пересмотрен соответствующим образом.