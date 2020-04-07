МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. США на фоне падения спроса на газ из-за коронавируса ожидает сокращения экспорта своего сжиженного природного газа (СПГ) в третьем квартале до 6 миллиардов кубических футов в сутки (156 тысяч тонн, или примерно 170 миллионов кубометров) с 6,6 миллиарда во втором квартале, сообщается в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

"Апрельский прогноз предполагает, что более низкий глобальный спрос на природный газ как результат пандемии COVID-19 в сочетании с неблагоприятным ценообразованием снизит экспорт СПГ из США, прежде всего в третьем квартале 2020 года", — пишет ведомство.

"Управление прогнозирует, что экспорт сжиженного природного газа США во втором квартале 2020 года составит в среднем 6,6 миллиарда кубических футов в день, а в третьем — 6 миллиардов кубических футов в сутки", — говорится в материалах.

Отмечается, что прогноз по третьему кварталу снижен на 0,3 миллиарда кубических футов по сравнению с мартовским докладом.

В 2019 году чистый экспорт американского СПГ составлял около 5 миллиардов кубических футов в сутки. В начале года минэнерго страны прогнозировало, что по итогам 2020 года средний показатель составит 6,5 миллиарда кубических футов, а в 2021 году — 7,7 миллиарда.