МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Стоимость нефти в мире перешла к заметному снижению, рынки оценивают перспективы по сокращению добычи нефти, при этом опасения по поводу ослабления спроса сохраняются, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.37 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 3,33% — до 31,95 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 8,21% — до 23,94 доллара за баррель.

На рынках сохраняется обеспокоенность по поводу перспектив сокращения добычи после развала сделки ОПЕК+. Кроме того, ранее во вторник минэнерго США сообщило в своем краткосрочном прогнозе, что ожидает падение спроса на нефть в мире в 2020 году на 5,2 миллиона баррелей в сутки с уровня 2019 года, а затем — возвращение спроса к росту в 2021 году. При этом ведомство составило прогноз без учёта возможного возобновления сделки ОПЕК+. До релиза нефть слабо дорожала.

Минэнерго США также понизило прогноз по добыче нефти в стране на текущий и следующий годы, теперь ожидает падения показателя на 4% в 2020 году, до 11,76 миллиона баррелей в сутки, и на 6% в 2021 году, 11,03 миллиона баррелей.

ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. В начале марта подобные обсуждения альянса провалились. Консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В итоге с 1 апреля сделка была прекращена.

Обеспокоенность вокруг кризиса, связанного с коронавирусом, также сохраняется на нефтяных рынках. Заболевание и связанные с ним карантинные меры представляют заметные риски для ряда сфер экономики, в том числе торговли, перевозок, туризма и производства. В связи с этим аналитики ожидают снижения мирового ВВП, что представляет риски для нефтяного спроса.