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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго США прогнозирует падение спроса на нефть в мире в 2020 году на 5,2 миллиона баррелей в сутки с уровня 2019 года, ожидает возвращение спроса к росту в 2021 году, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

"Управление энергетической информации ожидает, что снижение мирового спроса на нефть и жидкое топливо составит 5,2 миллиона баррелей в сутки в 2020 году с уровня прошлого года в 100,7 миллиона баррелей в сутки, перед увеличением на 6,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прогноз обусловлен снижением глобальной экономической активности и меньшим использованием транспорта из-за эпидемии коронавируса.

При этом данный прогноз составлен без учёта возможного возобновления сделки ОПЕК+.

Колоссальное падение глобального спроса на нефть связано с карантинными мерами по всему миру для борьбы с распространением коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Министр энергетики РФ Александр Новак в начале апреля сообщал, что падение спроса на нефть сейчас составляет 10-15 миллионов баррелей в сутки, но скоро может достигнуть и 20 миллионов.