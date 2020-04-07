ДОХА, 7 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия созывает встречу стран-участниц сделки ОПЕК+ и других государств, чтобы добиться справедливого решения для баланса нефтяного рынка, отмечается в заявлении правительства королевства по итогам еженедельного заседания.

"Совет министров подчеркнул, что призыв королевства к ОПЕК+ и группе других стран провести срочное заседание с целью достижения справедливого соглашения, которое восстанавливает желаемый баланс на нефтяных рынках, является продолжением предыдущих усилий королевства по достижению стабильности на рынке, оно по-прежнему прилагает усилия по поддержке глобальной экономики в этой исключительной ситуации", — говорится в стенограмме заседания правительства, приведенной Саудовским агентством новостей SPA.

ОПЕК+ планирует 9 апреля обсудить возможное сокращение добычи нефти с целью стабилизировать ситуацию на рынке. В начале марта подобные обсуждения альянса провалились. Консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить сделку ОПЕК+, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В итоге с 1 апреля сделка была прекращена.