МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Американские сенаторы 11 апреля обсудят ситуацию на мировом рынке нефти с представителями Саудовской Аравии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

"Сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан проведут переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии через два дня после запланированной встречи ОПЕК+, на которой страны, как ожидается, согласятся на сокращение добычи", — говорится в сообщении.

По словам источника, будет обсуждаться вопрос стабилизации мирового рынка нефти. Подробности не приводятся.

В четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+, на котором страны альянса обсудят возможность нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке. За ним в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Агентство отмечает, что ранее сенаторы-республиканцы предлагали приостановить военную помощь США Саудовской Аравии, если королевство откажется сокращать добычу нефти.