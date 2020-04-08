КАИР, 8 апр /ПРАЙМ/. Алжир считает, что встреча ОПЕК+ в четверг пройдет плодотворно и позволит достичь баланса на нефтяном рынке, заявил в среду министр энергетики страны Мухаммад Аркаб.

"Несомненно, эта встреча будет плодотворной в плане достижения баланса на рынке между странами ОПЕК и их партнерами вне ОПЕК благодаря мерам, которые мы примем завтра", — цитирует министра агентство APS.

По словам министра, это позволит "оживить" нефтяной рынок.

"Алжир сотрудничает со всеми странами ОПЕК и вне организации, чтобы добиться снижения добычи нефти", — заявил Аркаб.

Уровень добычи нефти в Алжире, одном из членов ОПЕК, составляет около 1,3 миллиона баррелей в сутки.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.