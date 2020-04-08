Алжирский министр считает, что встреча ОПЕК+ пройдет плодотворно
КАИР, 8 апр /ПРАЙМ/. Алжир считает, что встреча ОПЕК+ в четверг пройдет плодотворно и позволит достичь баланса на нефтяном рынке, заявил в среду министр энергетики страны Мухаммад Аркаб.
"Несомненно, эта встреча будет плодотворной в плане достижения баланса на рынке между странами ОПЕК и их партнерами вне ОПЕК благодаря мерам, которые мы примем завтра", — цитирует министра агентство APS.
По словам министра, это позволит "оживить" нефтяной рынок.
"Алжир сотрудничает со всеми странами ОПЕК и вне организации, чтобы добиться снижения добычи нефти", — заявил Аркаб.
Уровень добычи нефти в Алжире, одном из членов ОПЕК, составляет около 1,3 миллиона баррелей в сутки.
В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.
https://1prime.ru/energy/20200408/831230264.html