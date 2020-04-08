ДОХА, 8 апр /ПРАЙМ/, Юлия Троицкая. Страны — основные производители сжиженного природного газа (СПГ) наряду с нефтедобывающими государствами потерпят убытки из-за падения мирового спроса, вызванного негативными последствиями для экономик распространения коронавируса, считает специалист по мировому рынку нефти и газа, приглашенный профессор экономики, энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe доктор наук Мамдух Салама.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что снижение цен на СПГ вслед за нефтью может привести к закрытию предприятий, производящих его.

"Почти остановив экономическую деятельность в мире, вспышка коронавируса не только негативно сказывается на спросе на сырую нефть, но и на спросе на СПГ. Это означает, что основные производители СПГ, такие как Катар, Австралия, чьи контракты в основном связаны с ценами на нефть, будут серьезно затронуты", — сказал РИА Новости Салама.

По его словам, на американские проекты в области СПГ также негативно повлияло решение компании Shell выйти из некоторых СПГ-проектов в США.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание представителей стран альянса ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков. В марте страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки, что завершилось ее распадом и ускорением падения цен на нефть.