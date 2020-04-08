ВАШИНГТОН, 8 апр /ПРАЙМ/. Почти 50 конгрессменов США обратились в среду к наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману аль Сауду с просьбой показать пример другим странам и приложить все необходимые усилия для стабилизации цен на нефтяном рынке.

"Королевство должно быть моделью лидерства в то время, когда глобальная пандемия снижает спрос, что приводит к значительной волатильности рынка… Королевство, однако, может изменить курс, сократить производство и восстановить равновесие на рынке, который пережил самое резкое падение цен за последние годы", — говорится в письме, которое на своём официальном сайте разместил один из подписантов, конгрессмен из Луизианы Стивен Скэлис.

При этом в письме добавляется, что "неспособность справиться с этим энергетическим кризисом поставит под угрозу совместные усилия наших (США и Саудовской Аравии) стран сотрудничать экономически и в военном отношении".

В четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+, на котором страны альянса обсудят возможность нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке. За ним в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.