БУЭНОС-АЙРЕС, 9 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики Эквадора примет участие в видеоконференции стран ОПЕК+ 9 апреля, страна выступает за поиск решений, которые приведут к стабилизации цен на нефть, говорится в сообщении минэнерго страны.

"Министр Рене Ортис принял приглашение (участвовать во встрече – ред.)… Справедливая цена на нефть будет выгодна производителям и потребителям… Эквадор согласен с усилиями, которые необходимо предпринять, чтобы достичь стабилизации цен на справедливом уровне", — отмечает министерство.

В четверг в формате видеоконференции пройдет заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, за которым в пятницу последует заседание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Эквадор с 2020 года покинул ОПЕК. Причиной такого решения власти страны назвали политику по увеличению государственных доходов.