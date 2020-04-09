МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Власти Украины ведут подготовку к прекращению транзита российского газа по своей территории. Как рассказал глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон изданию Liga.net, на это направлена программа оптимизации газотранспортной системы Украины.

Он отметил, что Украина продолжит вести противостояние строительству российского трубопровода "Северный поток-2" и рассчитывает, что в этом стране помогут США и страны Евросоюза, так как проект РФ "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".

При этом Макогон считает, "уже сейчас очевидно", что российский экспортер газе "Газпром" не сможет закончить строительство до 2021 года.

Альтернативой для украинской ГТС Макогон считает транзит топлива между странамиевропы.

Еще один рассматриваемый сейчас путь для Украины — поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу и далее в Восточную Европу.

Напомним, что в конце декабря прошлого 2019 года российский "Газпром" подписал с украинским "Нафтогазом" пакет соглашений на пять лет, где регулируются транзит российского газа в страны Европы через Украину.

По договору, Россия будет прокачивать 65 млрд куб. метров газа в первый год и по 40 млрд куб. метров в последующие четыре.