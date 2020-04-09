МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Заявления Украины о подготовке к отказу от транзита российского газа не соответствуют действительности и являются частью политической игры против строительства "Северного потока-2". "Оптимизировать" украинскую ГТС на случай, если это произойдёт, сложно, так как транзит российского газа — ее основная задача, ​считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Власти Украины ведут подготовку к прекращению транзита российского газа по своей территории. Как рассказал глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон изданию Liga.net, на это направлена программа оптимизации газотранспортной системы Украины. Он отметил, что Украина продолжит вести противостояние строительству российского трубопровода "Северный поток-2" и рассчитывает, что в этом стране помогут США и страны Евросоюза, так как проект РФ "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".

При этом Макогон считает, "уже сейчас очевидно", что российский экспортер газа "Газпром" не сможет закончить строительство до 2021 года. Альтернативой для украинской ГТС Макогон считает транзит топлива между странами Европы.

Еще один рассматриваемый сейчас путь для Украины — поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу и далее в Восточную Европу.

В конце декабря прошлого 2019 года российский "Газпром" подписал с украинским "Нафтогазом" пакет соглашений на пять лет, где регулируются транзит российского газа в страны Европы через Украину. По договору, Россия будет прокачивать 65 млрд куб. метров газа в первый год и по 40 млрд куб. метров в последующие четыре.

СТРАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Все опрошенные аналитики считают, что заявления Макогона являются частью политической игры, а отказ от транзита российского газа не может быть осуществлен, так как пакет соглашений "Газпрома" и "Нафтогаза" подписан на 5 лет и, соответственно, устраивает обе стороны.

"Очень странные заявления со стороны украинского оператора, так как есть договор, он подписан и отступление от его исполнения будет считаться нарушением договора, а это дело подсудное. В чем заключается "программа оптимизации газотранспортной системы Украины", непонятно, но очевидно, что происходит отход от работы по европейским правилам. "Газпром" сейчас работает с Украиной по европейским правилам торговли газом, так что их очень сложно будет нарушить без последствий", — говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

По ее словам, это больше похоже на внутриполитическую украинскую борьбу. "Замешаны две украинские компании — "Нафтогаз» и "Оператор ГТС Украины". На сайтах обеих нет ни слова про оптимизацию, работа ведется в обычном режиме", — отмечает она.

Несколько иначе оценивает заявление Макогона аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко: "Судя по тому, что сказал Макогон в интервью, кажется, он имеет в виду, что Украина готова и к худшему сценарию, в случае если Россия полностью откажется от транзита после окончания действия текущего контракта в 2025 году".

Она добавляет, что запуск "Северного потока-2" не означает полного прекращения транзита через Украину даже за горизонтом 2024, особенно если спрос на энергоносители в Европе начнет восстанавливаться. "Это, вероятно, будет вопросом дальнейших переговоров и экономической целесообразности", — резюмирует Бутко.

ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА

Даже в условиях прекращения транзита российского газа, "оптимизировать" украинскую ГТС будет непросто.

"Основная функция украинской ГТС — транзит газа в Европу и снабжение украинских потребителей. Именно в такой последовательности. То, что они придумывают, это попытка изобрести квадратное колесо. Можно использовать хранилища, но отдельно от транзита это довольно сомнительная затея", — уверен замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

Помимо прокачки российского газа в сторону Европы технически возможна прокачка европейского газа в сторону Украины, так называемый реверс, но это тоже в основном российский газ. Возможна прокачка американского СПГ, приведенного в стандарт трубопроводного. Это экономически нецелесообразно и потребует технических и экономических возможностей, которых пока нет. Как они появятся в текущих кризисных условиях, не вполне ясно, так как инвестиции замораживаются.

"Все это, естественно, не спасет Европу от дефицита газа, если "Северный поток-2" не построят в срок. Увеличение поставок американского СПГ по украинским трубам не сможет даже в минимальных объемах заменить российский газ. Нет столько технических возможностей для поставки газа из США – нет столько газовозов, а также компрессорных станций", — считает Лукичева.

ПЛОХОЙ МОМЕНТ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ИГР

С помощью подобных заявлений Украина хочет надавить на Европу: ни реальные договорённости с "Газпромом", ни котировки российской компании от этого не пострадают.

"Газпром" оплачивает лишь использование мощностей, а объемы прокачиваемого газа могут идти или не идти (в 1 квартале объемы прокачки упали в два раза). Если спроса на газ со стороны Европы не будет, то он может не прокачивать совсем ничего. При этом бронь мощностей остается", — объясняет Лукичева.

"Котировки "Газпрома" не отреагировали на заявление. Я думаю, что заявление — часть политической игры и в текущих условиях не являются угрозой договоренностям двух стран", — считает ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

По его словам, европейские страны тоже вряд ли втянутся в игру. "Европа участвовала в строительстве "Северного потока-2", активно его лоббировала и защищала от вмешательства США, которые впоследствии наложили санкции на компании, занимающиеся укладкой труб для этого проекта. Этот проект, в первую очередь, угроза доходам Украины, так как он будет отбирать газ, который шел бы транзитом через Украину, если бы "Северного потока-2" не существовало", — считает он.

Это же мнение разделяет Гривач. "Оппозиция "Северного потока-2" в Европе состоит из Польши и стран Балтии. И поддерживается она из США, заинтересованных в ограничении конкуренции за рынки сбыта. Другие страны Европы либо поддерживают проект, либо настроены нейтрально. Коронавирус в этой диспозиции ничего не поменял. Просто большинству игроков сейчас не до этого", — заключает эксперт.​