ФАС предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
"Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ФАС России предлагает временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения", — сообщила служба.
Отмечается, что соответствующее письмо она направило в правительство.
Ранее ФАС подготовила проекты приказов об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%.
https://1prime.ru/energy/20200409/831234941.html