МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) впервые прошло онлайн из-за пандемии нового коронавируса, и его участники обсудили проблематику бесперебойной работы нефтепроводных компаний в условиях карантина и изоляции в связи с этой пандемией, сообщает компания "Транснефть" — один из членов ассоциации.

"Девятого апреля 2020 года состоялось заседание компаний-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН, IAOT) по вопросам бесперебойной работы нефтетранспортной инфраструктуры в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19… О различных аспектах функционирования нефтепроводных компаний в непростой ситуации карантина и изоляции рассказали представители руководства компаний-членов МАТН", — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, участники заслушали основной доклад заместителя генерального директора компании PetroChina Pipeline Company Лю Жигана об опыте работы китайских коллег в условиях пандемии. А вице-президент "Транснефти" Борис Король в свою очередь выступил с докладом о принятых мерах для снижения угрозы здоровью коллектива в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и комплексном подходе к этому.

В дискуссии также приняли участие представители чешской MERO CR, словацкой Transpetrol, венгерской MOL, хорватской JANAF, белорусской компании "Гомельтранснефть Дружба", казахского "Казтрансойла", украинской "Укртранснафты".

"Участники отметили важность и своевременность мер, принятых операторами трубопроводного транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы транспортных систем и минимизации угрозы здоровью работников в сложной эпидемиологической обстановке", — подчёркивает "Транснефть".

МАТН учреждена в 2013 году как международная некоммерческая и неправительственная организация. Основные её задачи — всестороннее содействие обеспечению бесперебойных поставок нефти и нефтепродуктов на международные энергетические рынки, а также развитие взаимоотношений между участниками объединения на национальном, региональном и международном уровне. Её члены — восемь компаний из Чехии, России ("Транснефть"), Словакии, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Украины и Китая. Статус наблюдателя — у КТК и оператора нефтепроводной системы Хорватии.