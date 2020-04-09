МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Возможности хранения нефти становятся ограниченными, так как место в нефтехранилищах быстро заканчивается, сообщил в интервью агентству Блумберг министр энергетики США Дэн Бруйетт.

"Места в нефтехранилищах заканчиваются очень быстро", — сказал Бруйетт. Он также добавил, что ожидает сокращения добычи нефти вне зависимости от итогов встречи ОПЕК+ и глав минэнерго стран G20.

"Думаю, дело в том, что мы увидим некоторые сокращения со стороны компаний, добывающих нефть, по всему миру", — отметил Бруйетт, уточнив, что сокращения будут преимущественно связаны с уменьшением буровых установок и сокращением капитальных затрат.

Кроме того, Бруйетт сообщил, что президент США Дональд Трамп не взял на себя обязательств по введению пошлин на нефть. Он также отметил, что власти США не обладают механизмами для увеличения или снижения добычи нефти или цен на нее.