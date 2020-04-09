МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Внешние обстоятельства не влияют на темпы подготовки "Россетей" к отопительному сезону 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба компании.

В рамках подготовки энергосистемы "Россети" планируют ремонт более 168 тысяч километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше (в 2019 году — 163 тысячи километров), 38,9 тысячи распределительных пунктов и трансформаторных подстанций (в 2019 году — 38,8 тысячи штук). Также в планах — расчистка более 150,5 тысячи гектаров просек трасс линий электропередачи (в 2019 году — 148 тысяч гектаров).

"К зиме готовимся по плану. Независимо от внешних обстоятельств, темпы работ будут выдержаны. Ремонтные программы и мероприятия, критически важные для нужд регионов, будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с графиком", — сказал глава "Россетей" Павел Ливинский.

Отмечается, что внедренная в 2018 году риск-ориентированная модель управления доказала свою эффективность при реализации ремонтных программ. "Мы своевременно выявляем узкие места и проводим ремонт оборудования только там, где это реально нужно. Такой подход позволяет нам значительно экономить ресурсы", — добавил глава компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи, 502 тысячами подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Контролирующим акционером "Россетей" является государство в лице Росимущества, владеющего 88,04% долей в уставном капитале компании.