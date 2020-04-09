МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 23% в мае-июне, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Участники ОПЕК+ согласились сократить добычу на 23% в мае-июне", — сообщило агентство, ссылаясь на источники.

При этом Саудовская Аравия и Россия сократят добычу нефти в мае-июне до уровня в 8,5 миллиона баррелей в сутки каждая, сообщает Блумберг.