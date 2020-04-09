ТЕГЕРАН, 9 апр /ПРАЙМ/. Иран, Ливия и Венесуэла будут исключены из необходимости сокращать добычу, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане, комментируя проходящее в четверг заседание ОПЕК+ по стабилизации ситуации на рынке нефти.

Видео-отрывок разговора министра с иранскими СМИ опубликовало агентство Shana.

"Конечно, Иран, Ливия и Венесуэла ввиду существующих проблем будут исключены (из необходимости сокращать добычу — ред.)", — сообщил Зангане.

Страны ОПЕК+ в четверг обсуждают создание нового соглашения о сокращении добычи с возможным участием других государств для поддержания рынка, оказавшегося под давлением пандемии коронавируса. Минэнерго России в среду сообщило о готовности страны участвовать в новой сделке в рамках своей доли в общей добыче.